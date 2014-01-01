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Если я останусь HD

Если я останусь HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, If I Stay HD
Фантастика102 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Мия — талантливая девушка, влюбленная в классическую музыку, в свою виолончель и рокера Адама. Но после автокатастрофы Мия оказывается в коме. Пока тело девушки лежит в больнице, ее душа должна решить, хочет ли она жить дальше или же лучше отправиться в мир иной вслед за своими родными.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Фантастика

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Если я останусь HD»

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