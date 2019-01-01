Эсав (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Эсав бежал в Америку подростком. Он порвал с прошлым, но новых корней так и не пустил. Он пишет книги о хлебе, которые имеют успех, но настоящим писателем так и не стал. У него нет жены, нет детей, его большой дом пуст. Ночной телефонный звонок меняет его жизнь. Он слышит знакомый женский голос, просящий его о помощи. Спустя двадцать лет он возвращается домой. Главой семьи стал его брат Яков, который унаследовал пекарню отца, стал отцом детей и мужем той, о которой мечтали оба.



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