Эсав (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.22019, Эсав
Драмы109 мин18+
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Сюжет
Эсав бежал в Америку подростком. Он порвал с прошлым, но новых корней так и не пустил. Он пишет книги о хлебе, которые имеют успех, но настоящим писателем так и не стал. У него нет жены, нет детей, его большой дом пуст. Ночной телефонный звонок меняет его жизнь. Он слышит знакомый женский голос, просящий его о помощи. Спустя двадцать лет он возвращается домой. Главой семьи стал его брат Яков, который унаследовал пекарню отца, стал отцом детей и мужем той, о которой мечтали оба.
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Информация
СтранаИзраиль, Великобритания, Россия
ЖанрыДрамы
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ПЛРежиссёр
Павел
Лунгин
- ЛААктёр
Лиор
Ашкенази
- Актёр
Марк
Иванир
- ХКАктёр
Харви
Кейтель
- Актриса
Юлия
Пересильд
- ОРАктёр
Омри
Раве
- ШХАктриса
Шира
Хаас
- ГААктриса
Гила
Альмагор
- Актриса
Ксения
Раппопорт
- ЙРАктёр
Йоав
Ротман
- ЛСАктриса
Лола
С. Фрей
- ПЛСценарист
Павел
Лунгин
- ЕРСценарист
Евгений
Руман
- МШСценарист
Меир
Шалев
- ПЛПродюсер
Павел
Лунгин
- ЕППродюсер
Евгений
Панфилов
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ВБАктёр дубляжа
Владимир
Беркун
- СФХудожник
Сергей
Февралев
- ТПМонтажёр
Тим
Павелко
- ЕРМонтажёр
Евгений
Руман
- АПМонтажёр
Андрей
Петров
- ФКОператор
Фред
Келемен
- ЕЧКомпозитор
Екатерина
Чемберджи