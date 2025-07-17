Фильм «Эра» (2023) — яркая и необычная мелодрама, которая получила главный приз на фестивале молодого кино «Новое движение». Это первая полнометражная работа режиссера Вениамина Илясова.



Главная героиня — женщина по имени Эра. Она живет скромно, но решает потратить последние деньги на поездку с сыном-инвалидом к морю — в дом, где раньше жила ее мама. Там же живет и взрослая дочь Эры, которую она оставила в детстве. Героиня старается наладить отношения с семьей, ухаживает за сыном, пытается найти работу и устроить личную жизнь. Ее окружают странные мужчины, денег становится все меньше, но женщина не теряет надежду — примеряет на рынке платья, которые не может себе позволить. При всей тяжести сюжета фильм не превращается в мрачную социальную драму. Наоборот, он полон цвета, странных деталей и неожиданных встреч.



Фильм «Эра» в хорошем качестве можно посмотреть в кинотеатрах. Билеты доступны на Wink.

