Эпидемия (фильм, 1987) смотреть онлайн
1987, Epidemic
Ужасы, Драмы102 мин18+
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Сюжет
Компьютерный вирус уничтожает сценарий фильма «Полицейский и шлюха». Несмотря на то, что Ларс и Нильс бились над сценарием два года, никто из них не может вспомнить, о чем он. Поэтому приятели садятся за новый сценарий под названием «Эпидемия» о страшной и загадочной болезни, охватившей Европ�у. Пока они будут искать вдохновения и денег на постановку, эпидемия вспыхнет по-настоящему.
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Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Ларс
фон Триер
- Актёр
Ларс
фон Триер
- НВАктёр
Нильс
Вёрсель
- МДАктёр
Майкл
Джелтинг
- ККАктёр
Клес
Кастхольм Хансен
- СОАктриса
Сусанне
Оттесен
- ОУАктёр
Олаф
Уссинг
- ОЭАктёр
Оле
Эрнст
- ИХАктёр
Иб
Хансен
- СХАктриса
Сесилия
Хольбек Триер
- СААктёр
Свенд
Али Хаманн
- Сценарист
Ларс
фон Триер
- НВСценарист
Нильс
Вёрсель
- ЯЭПродюсер
Якоб
Эриксен
- МРХудожница
Манон
Расмуссен
- ТКМонтажёр
Томас
Краг
- Монтажёр
Ларс
фон Триер
- ХБОператор
Хеннинг
Бендтсен
- ПБКомпозитор
Петер
Бах