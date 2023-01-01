Эпидемия
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Эпидемия

Эпидемия (фильм, 1987) смотреть онлайн

1987, Epidemic
Ужасы, Драмы102 мин18+

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Сюжет

Компьютерный вирус уничтожает сценарий фильма «Полицейский и шлюха». Несмотря на то, что Ларс и Нильс бились над сценарием два года, никто из них не может вспомнить, о чем он. Поэтому приятели садятся за новый сценарий под названием «Эпидемия» о страшной и загадочной болезни, охватившей Европу. Пока они будут искать вдохновения и денег на постановку, эпидемия вспыхнет по-настоящему.

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Информация

Страна
Дания
Качество
SD
Жанры
Ужасы, Драмы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Эпидемия»

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