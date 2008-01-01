Enrique Iglesias - Live from the Odyssey Arena (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Выступление Энрике Иглесиаса на арене города Белфаст в Ирландии в 2007 году. Энрике — испанский певец, автор песен, продюсер и актeр. За свою карьеру выпустил более 40 синглов и 9 студийных альбомов, которые 116 раз становились платиновыми, 227 золотыми, а общий объeм продаж составляет 100 млн пластино�к.



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