Энола Холмс (фильм, 2020) смотреть онлайн

Англия, 1884 год. Вдень своего 16-летия Энола Холмс обнаруживает, чтоеё мама бесследно пропала. Обратившись запомощью кдавно покинувшим отчий домбратьям Майкрофту иШерлоку, девушка неполучает ожидаемой поддержки. Поскольку отец умер рано, мать—женщина прогрессивных взглядов—воспитывала иобучала дочь сама, итеперь юная Энола несоответствует общепринятому представлению оприличной молодой особе. Хоть Шерлок исочувствует сестре, Майкрофт является её законным опекуном исобирается отправить вженский пансион. Будучи нев восторге отданной перспективы, Энола начинает разгадывать оставленные матерью подсказки и, переодевшись мальчиком, тайком садится напоезд вЛондон, гдезнакомится смолодым виконтом, тоже сбежавшим отсвоей родни.

