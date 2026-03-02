Энола Холмс (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Англия, 1884 год. Вдень своего 16-летия Энола Холмс обнаруживает, чтоеё мама бесследно пропала. Обратившись запомощью кдавно покинувшим отчий домбратьям Майкрофту иШерлоку, девушка неполучает ожидаемой поддержки. Поскольку отец умер рано, мать—женщина прогрессивных взглядов—воспитывала иобучала дочь сама, итеперь юная Энола несоответствует общепринятому представлению оприличной молодой особе. Хоть Шерлок исочувствует сестре, Майкрофт является её законным опекуном исобирается отправить вженский пансион. Будучи нев восторге отданной перспективы, Энола начинает разгадывать оставленные матерью подсказки и, переодевшись мальчиком, тайком садится напоезд вЛондон, гдезнакомится смолодым виконтом, тоже сбежавшим отсвоей родни.
СтранаСША
ЖанрПриключения, Криминал, Детектив
Рейтинг
- ГБРежиссёр
Гарри
Брэдбир
- Актриса
Милли
Бобби Браун
- Актёр
Генри
Кавилл
- Актёр
Сэм
Клафлин
- Актриса
Хелена
Бонем Картер
- ЛПАктёр
Луис
Патридж
- БГАктёр
Берн
Горман
- Актёр
Адиль
Ахтар
- Актриса
Сьюзан
Вокома
- ХМАктриса
Хэтти
Морахэн
- ДБАктёр
Дэвид
Бамбер
- ФдАктриса
Фрэнсис
де ла Тур
- КРАктриса
Клэр
Рашбрук
- Актриса
Фиона
Шоу
- ГФАктриса
Гэби
Френч
- ПКАктёр
Пол
Копли
- ЭХАктриса
Элли
Хаддингтон
- АКАктриса
Алекс
Келли
- ДДАктёр
Джеймс
Дьюк
- ККАктёр
Коннор
Кэчпоул
- СФАктриса
Сара
Флинд
- ДБАктёр
Демпси
Бовелл
- НБАктёр
Нил
Белл
- ДЭАктёр
Делрой
Эткинсон
- МРАктриса
Мэри
Роско
- ТДАктриса
Туен
До
- ЭКАктриса
Эстер
Коулз
- КЭАктриса
Клер
Эштон
- ОААктёр
Оуэн
Атлас
- ПБАктёр
Пьер
Бергман
- ЭКАктриса
Эмма
Клэндон
- СКАктриса
Су
Коул
- НДАктёр
Ник
Дэвисон
- ММАктёр
Мартин
Мейджер
- АМАктёр
Адриан
Моцци
- ППАктёр
Пол
Паркер
- ДТСценарист
Джек
Торн
- НССценарист
Нэнси
Спрингер
- АКСценарист
Артур
Конан Дойл
- Продюсер
Милли
Бобби Браун
- ГБПродюсер
Гарри
Брэдбир
- АГМонтажёр
Ана
Гарсиа
- ДНОператор
Джиллз
Натгенс
- ДПКомпозитор
Дэниэл
Пембертон