Актёры и съёмочная группа фильма «Энни Холл»
Режиссёры
Актёры
АктёрAlvy Singer
Вуди АлленWoody Allen
АктрисаAnnie Hall
Дайан КитонDiane Keaton
АктёрRob
Тони РобертсTony Roberts
АктрисаAllison
Кэрол КейнCarol Kane
АктёрTony Lacey
Пол СаймонPaul Simon
АктрисаPam
Шелли ДюваллShelley Duvall
АктрисаRobin
Джанет МарголинJanet Margolin
АктрисаMom Hall
Коллин ДьюхёрстColleen Dewhurst
АктёрDuane Hall (в титрах: Christopher Wlaken)
Кристофер УокенChristopher Walken
АктёрDad Hall
Дональд СимингтонDonald Symington
АктрисаGrammy Hall
Хелен ЛадлэмHelen Ludlam
АктёрAlvy's Dad
Мордекай ЛоунерMordecai Lawner
АктрисаAlvy's Mom (в титрах: Joan Newman)
Джоан НьюманJoan Neuman
АктёрAlvy - Age 9
Джонатан МункJonathan Munk
АктрисаAlvy's Aunt
Рут ВолнерRuth Volner
АктёрAlvy's Uncle
Мартин РозенблаттMartin Rosenblatt
АктёрJoey Nichols (в титрах: Hy Ansel)
Хай АнзеллHy Anzell
АктрисаAunt Tessie Moskowitz
Рашель НовикоффRashel Novikoff
АктёрMan in Theatre Line
Расселл ХортонRussell Horton
АктёрMarshall McLuhan
Маршалл МакЛюэнMarshall McLuhan
АктрисаDorrie
Кристин ДжонсChristine Jones
АктрисаMiss Reed
Мэри БойлэнMary Boylan
АктрисаJanet
Венди ДжирардWendy Girard
АктёрCoke Fiend
Джон ДуманьянJohn Doumanian
АктёрMan #1 Outside Theatre
Боб МароффBob Maroff
АктёрMan #2 Outside Theatre
Рик ПетручеллиRick Petrucelli
АктёрTicket Seller at Theatre
Ли КаллаханLee Callahan
АктёрDoctor
Крис ГэмпелChris Gampel
АктёрDick Cavett
Дик КаветтDick Cavett
АктёрNavy Officer
Марк ЛенардMark Lenard
АктёрComedian at Rally
Дэн РускинDan Ruskin
АктёрActor Boy Friend
Джон ГловерJohn Glover
АктёрComic's Agent
Берни СтайлзBernie Styles
АктёрComic
Джонни ХаймерJohnny Haymer
АктёрMaharishi
Вед БандуVed Bandhu
АктёрL.A. Policeman
Джон Деннис ДжонстонJohn Dennis Johnston
АктрисаTony Lacey's Girlfriend (в титрах: Lauri Bird)
Лори БёрдLaurie Bird
АктёрLacey Party Guest (в титрах: Jim McKrell)
Джим МаккреллJames MacKrell
АктёрLacey Party Guest
Джефф ГолдблюмJeff Goldblum
АктёрLacey Party Guest
Уильям КоллауэйWilliam Callaway
АктёрLacey Party Guest
Роджер НьюманRoger Newman
АктёрLacey Party Guest
Алан ЛэндерсAlan Landers
АктёрHotel Doctor
Винс О’БрайэнVince O'Brien
АктёрAlvy's Psychiatrist
Хамфри ДэвисHumphrey Davis
АктрисаAnnie's Psychiatrist
Вероника РэдбернVeronica Radburn
АктрисаActress in Rehearsal
Робин Мэри ПэрисRobin Mary Paris
АктёрActor in Rehearsal
Чарльз ЛевинCharles Levin
АктёрRehearsal Stage Manager
Уэйн КарсонWayne Carson
АктёрRehearsal Director