Wink
Фильмы
Энни Холл
Актёры и съёмочная группа фильма «Энни Холл»

Режиссёры

Вуди Аллен

Woody Allen
Режиссёр

Актёры

Вуди Аллен

Woody Allen
АктёрAlvy Singer
Дайан Китон

Diane Keaton
АктрисаAnnie Hall
Тони Робертс

Tony Roberts
АктёрRob
Кэрол Кейн

Carol Kane
АктрисаAllison
Пол Саймон

Paul Simon
АктёрTony Lacey
Шелли Дювалл

Shelley Duvall
АктрисаPam
Джанет Марголин

Janet Margolin
АктрисаRobin
Коллин Дьюхёрст

Colleen Dewhurst
АктрисаMom Hall
Кристофер Уокен

Christopher Walken
АктёрDuane Hall (в титрах: Christopher Wlaken)
Дональд Симингтон

Donald Symington
АктёрDad Hall
Хелен Ладлэм

Helen Ludlam
АктрисаGrammy Hall
Мордекай Лоунер

Mordecai Lawner
АктёрAlvy's Dad
Джоан Ньюман

Joan Neuman
АктрисаAlvy's Mom (в титрах: Joan Newman)
Джонатан Мунк

Jonathan Munk
АктёрAlvy - Age 9
Рут Волнер

Ruth Volner
АктрисаAlvy's Aunt
Мартин Розенблатт

Martin Rosenblatt
АктёрAlvy's Uncle
Хай Анзелл

Hy Anzell
АктёрJoey Nichols (в титрах: Hy Ansel)
Рашель Новикофф

Rashel Novikoff
АктрисаAunt Tessie Moskowitz
Расселл Хортон

Russell Horton
АктёрMan in Theatre Line
Маршалл МакЛюэн

Marshall McLuhan
АктёрMarshall McLuhan
Кристин Джонс

Christine Jones
АктрисаDorrie
Мэри Бойлэн

Mary Boylan
АктрисаMiss Reed
Венди Джирард

Wendy Girard
АктрисаJanet
Джон Думаньян

John Doumanian
АктёрCoke Fiend
Боб Марофф

Bob Maroff
АктёрMan #1 Outside Theatre
Рик Петручелли

Rick Petrucelli
АктёрMan #2 Outside Theatre
Ли Каллахан

Lee Callahan
АктёрTicket Seller at Theatre
Крис Гэмпел

Chris Gampel
АктёрDoctor
Дик Каветт

Dick Cavett
АктёрDick Cavett
Марк Ленард

Mark Lenard
АктёрNavy Officer
Дэн Рускин

Dan Ruskin
АктёрComedian at Rally
Джон Гловер

John Glover
АктёрActor Boy Friend
Берни Стайлз

Bernie Styles
АктёрComic's Agent
Джонни Хаймер

Johnny Haymer
АктёрComic
Вед Банду

Ved Bandhu
АктёрMaharishi
Джон Деннис Джонстон

John Dennis Johnston
АктёрL.A. Policeman
Лори Бёрд

Laurie Bird
АктрисаTony Lacey's Girlfriend (в титрах: Lauri Bird)
Джим Маккрелл

James MacKrell
АктёрLacey Party Guest (в титрах: Jim McKrell)
Джефф Голдблюм

Jeff Goldblum
АктёрLacey Party Guest
Уильям Коллауэй

William Callaway
АктёрLacey Party Guest
Роджер Ньюман

Roger Newman
АктёрLacey Party Guest
Алан Лэндерс

Alan Landers
АктёрLacey Party Guest
Винс О’Брайэн

Vince O'Brien
АктёрHotel Doctor
Хамфри Дэвис

Humphrey Davis
АктёрAlvy's Psychiatrist
Вероника Рэдберн

Veronica Radburn
АктрисаAnnie's Psychiatrist
Робин Мэри Пэрис

Robin Mary Paris
АктрисаActress in Rehearsal
Чарльз Левин

Charles Levin
АктёрActor in Rehearsal
Уэйн Карсон

Wayne Carson
АктёрRehearsal Stage Manager
Майкл Карм

Michael Karm
АктёрRehearsal Director

Сценаристы

Вуди Аллен

Woody Allen
Сценарист
Маршалл Брикмен

Marshall Brickman
Сценарист

Продюсеры

Чарльз Х. Джофф

Charles H. Joffe
Продюсер
Роберт Гринхат

Robert Greenhut
Продюсер
Джек Роллинз

Jack Rollins
Продюсер

Монтажёры

Ральф Розенблюм

Ralph Rosenblum
Монтажёр

Операторы

Гордон Уиллис

Gordon Willis
Оператор