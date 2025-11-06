Энни Холл
Энни Холл

Фильм Энни Холл

1977, Annie Hall
Мелодрама, Комедия12+
О фильме

Комик Элви Сингер с юмором и иронией рассказывает о своей жизни, о людях, которые его окружают. Он скептически анализирует свои неудачи в личной жизни, в которой было несколько любимых женщин.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb

