Фильм Энни Холл

О фильме
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb
- Режиссёр
Вуди
Аллен
- Актёр
Вуди
Аллен
- Актриса
Дайан
Китон
- Актёр
Тони
Робертс
- ККАктриса
Кэрол
Кейн
- ПСАктёр
Пол
Саймон
- ШДАктриса
Шелли
Дювалл
- ДМАктриса
Джанет
Марголин
- КДАктриса
Коллин
Дьюхёрст
- Актёр
Кристофер
Уокен
- ДСАктёр
Дональд
Симингтон
- ХЛАктриса
Хелен
Ладлэм
- МЛАктёр
Мордекай
Лоунер
- ДНАктриса
Джоан
Ньюман
- ДМАктёр
Джонатан
Мунк
- РВАктриса
Рут
Волнер
- МРАктёр
Мартин
Розенблатт
- ХААктёр
Хай
Анзелл
- РНАктриса
Рашель
Новикофф
- РХАктёр
Расселл
Хортон
- ММАктёр
Маршалл
МакЛюэн
- КДАктриса
Кристин
Джонс
- МБАктриса
Мэри
Бойлэн
- ВДАктриса
Венди
Джирард
- ДДАктёр
Джон
Думаньян
- БМАктёр
Боб
Марофф
- РПАктёр
Рик
Петручелли
- ЛКАктёр
Ли
Каллахан
- КГАктёр
Крис
Гэмпел
- ДКАктёр
Дик
Каветт
- МЛАктёр
Марк
Ленард
- ДРАктёр
Дэн
Рускин
- ДГАктёр
Джон
Гловер
- БСАктёр
Берни
Стайлз
- ДХАктёр
Джонни
Хаймер
- ВБАктёр
Вед
Банду
- ДДАктёр
Джон
Деннис Джонстон
- ЛБАктриса
Лори
Бёрд
- ДМАктёр
Джим
Маккрелл
- Актёр
Джефф
Голдблюм
- УКАктёр
Уильям
Коллауэй
- РНАктёр
Роджер
Ньюман
- АЛАктёр
Алан
Лэндерс
- ВОАктёр
Винс
О’Брайэн
- ХДАктёр
Хамфри
Дэвис
- ВРАктриса
Вероника
Рэдберн
- РМАктриса
Робин
Мэри Пэрис
- ЧЛАктёр
Чарльз
Левин
- УКАктёр
Уэйн
Карсон
- МКАктёр
Майкл
Карм
- Сценарист
Вуди
Аллен
- МБСценарист
Маршалл
Брикмен
- ЧХПродюсер
Чарльз
Х. Джофф
- РГПродюсер
Роберт
Гринхат
- ДРПродюсер
Джек
Роллинз
- РРМонтажёр
Ральф
Розенблюм
- ГУОператор
Гордон
Уиллис