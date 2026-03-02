Эники-Беники
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Эники-Беники

Эники-Беники (фильм, 2025) смотреть онлайн

6.92025, Eenie Meanie
Боевик, Комедия106 мин18+

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О фильме

Кливленд. В 15-летнем возрасте Иди была известна под прозвищем Эники-Беники. Она мастерски водила машину, работала на криминального босса Нико и была способна уйти от любой погони. Теперь у неё новая жизнь, но из-за проблемного бывшего Джона, который в очередной раз попал в неприятности и от которого она ждёт ребенка, ей приходится снова взяться за старое. В качестве уплаты долга за причинённые Джоном проблемы, Нико предлагает Иди угнать из охраняемого казино крутую машину с 3 миллионами долларов в багажнике — призовой фонд чемпионата по покеру. В случае отказа — Джону не жить.

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал, Драма
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Эники-Беники»