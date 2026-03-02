Эники-Беники (фильм, 2025) смотреть онлайн
6.92025, Eenie Meanie
Боевик, Комедия106 мин18+
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О фильме
Кливленд. В 15-летнем возрасте Иди была известна под прозвищем Эники-Беники. Она мастерски водила машину, работала на криминального босса Нико и была способна уйти от любой погони. Теперь у неё новая жизнь, но из-за проблемного бывшего Джона, который в очередной раз попал в неприятности и от которого она ждёт ребенка, ей приходится снова взяться за старое. В качестве уплаты долга за причинённые Джоном проблемы, Нико предлагает Иди угнать из охраняемого казино крутую машину с 3 миллионами долларов в багажнике — призовой фонд чемпионата по покеру. В случае отказа — Джону не жить.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Актриса
Самара
Уивинг
- КГАктёр
Карл
Глусман
- Актёр
Энди
Гарсиа
- ЖФАктёр
Жермен
Фаулер
- Актёр
Майк
О’Мэлли
- МЛАктёр
Маршон
Линч
- РПАктёр
Рэндалл
Пак
- КБАктёр
Кристофер
Бауэр
- Актёр
Стив
Зан
- ЭГАктриса
Эль
Грэм
- КСАктриса
Кайанна
Симон
- ЧКАктриса
Челси
Крисп
- ДААктёр
Дэвис
Агилья
- ТНАктёр
Тим
Нефф
- НБАктёр
Николас
Боск
- АХАктриса
Анжанетт
Холл
- ПЛАктриса
Пенелопа
Лу
- ЭМАктриса
Эди
Модика
- МСАктёр
Майкл
С. Пиццуто
- ДБАктриса
Дженнис
Батлер
- СДАктёр
Стефен
Джаред
- БХАктёр
Бешой
Ханна
- НДАктёр
Николас
Дэвид Кинг
- ДБАктёр
Джо
Букаро III
- ЭТАктёр
Эрик
Тулуз
- ДВАктёр
Джино
Вулард
- ДЛАктёр
Джозеф
Лэджен Слэйд
- ДБАктёр
Джои
Бокс
- ДААктёр
Джим
Арнольд
- ДФАктёр
Джереми
Фрай
- РБАктёр
Ричард
Бюрден
- ММПродюсер
Милош
Милицевич
- Продюсер
Ретт
Риз
- THКомпозитор
The
Haxan Cloak