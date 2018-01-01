Wink
Эмилия Перес
Актёры и съёмочная группа фильма «Эмилия Перес»

Режиссёры

Жак Одиар

Jacques Audiard
Режиссёр

Актёры

Зои Салдана

Zoe Saldana
АктрисаRita
Карла Гаскон

Karla Sofía Gascón
АктрисаEmilia / Manitas
Селена Гомес

Selena Gomez
АктрисаJessi
Адриана Пас

Adriana Paz
АктрисаEpifania
Эдгар Рамирес

Edgar Ramírez
АктёрGustavo Brun
Марк Иванир

Mark Ivanir
АктёрWasserman
Эдуардо Аладро

Eduardo Aladro
АктёрBerlinger

Сценаристы

Жак Одиар

Jacques Audiard
Сценарист
Тома Бидеген

Thomas Bidegain
Сценарист
Леа Мисиус

Léa Mysius
Сценарист
Николя Ливекки

Nicolas Livecchi
Сценарист

Продюсеры

Жак Одиар

Jacques Audiard
Продюсер
Паскаль Кошето

Pascal Caucheteux
Продюсер
Энтони Ваккарелло

Anthony Vaccarello
Продюсер
Николас Селис

Nicolás Celis
Продюсер
Жан-Пьер Дарденн

Jean-Pierre Dardenne
Продюсер
Люк Дарденн

Luc Dardenne
Продюсер

Художники

Ариан Дора

Ariane Daurat
Художница
Вирджиния Монтель

Virginie Montel
Художница

Монтажёры

Жюльетт Вельфлинг

Juliette Welfling
Монтажёр

Композиторы

Камилль

Camille
Композитор
Клеман Дюколь

Clément Ducol
Композитор