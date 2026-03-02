Эмили (фильм, 2022) смотреть онлайн
2022, Emily
Драма, Мелодрама18+
Своенравная Эмили Бронте почти непокидает родовое поместье вЙоркшире. Онаживет вмире печальных грез, боготворит брата Бренуэлла, терпит покровительство старшей сестры Шарлотты. Однажды ихдом принимает постояльца—обаятельного викария Уильяма Уэйтмана. Эмили влюбляется внего, переживая мгновения тайной страсти, бунт, взлеты ипадения. Отказываясь жить соглядкой надругих, онабросает вызов себе ивозлюбленному.
СтранаВеликобритания, США, Австралия
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ФОРежиссёр
Фрэнсис
О’Коннор
- ЭМАктриса
Эмма
Маки
- Актёр
Оливер
Джексон-Коэн
- ФУАктёр
Финн
Уайтхед
- АДАктриса
Александра
Доулинг
- АГАктриса
Амелия
Гетинг
- ЭДАктёр
Эдриан
Данбар
- Актриса
Джемма
Джонс
- ВРАктриса
Вероника
Робертс
- ДЛАктёр
Джеральд
Лепковский
- КФАктриса
Кара
Фоли
- ПУАктёр
Пол
Уорринер
- СПАктриса
Саша
Паркинсон
- ЭХАктриса
Эмма
Харбор
- ФДАктёр
Филип
Десмюль
- ДЛАктёр
Даррен
Лангфорд
- РПАктёр
Роберт
Пикванс
- ЭВАктёр
Элайджа
Вульф
- ГААктёр
Гарри
Антон
- УБАктёр
Уильям
Бэйл
- АБАктёр
Алан
Бэнтли
- НХАктриса
Никки
Хелленс
- КПАктриса
Кэтрин
Погсон
- ФОСценарист
Фрэнсис
О’Коннор
- БУПродюсер
Бретт
Уилсон
- СБПродюсер
Себ
Баркер
- Продюсер
Дэвид
Баррон
- ССМонтажёр
Сэм
Снид
- НСОператор
Нану
Сигал