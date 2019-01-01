Эма: Танец страсти (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Ema
Драмы103 мин18+
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Сюжет
Увлеченная уличными танцами маникюрша по имени Эма и ее бойфренд-хореограф Гастон переживают тяжелейший период в отношениях. Усыновленный ими подросток оказался психопатом-пироманьяком, и паре пришлось вернуть его органам опеки. Теперь оба терзаются чувством вины, окончательно потеряв способность к конструктивному диалогу. К чему это приведет?
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Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ПЛРежиссёр
Пабло
Ларраин
- МДАктриса
Мариана
Ди Джироламо
- Актёр
Гаэль
Гарсиа Берналь
- Актёр
Сантьяго
Кабрера
- ПДАктриса
Паола
Джаннини
- ДФАктриса
Джаннина
Фруттеро
- ХФАктриса
Хосефина
Фьебелькорн
- МЛАктриса
Мариана
Лойола
- КСАктриса
Каталина
Сааведра
- ПЛАктриса
Паула
Лухзингер
- ГКСценарист
Гильермо
Кальдерон
- ПЛСценарист
Пабло
Ларраин
- ХдПродюсер
Хуан
де Диос Ларраин
- ЭКПродюсер
Эдуардо
Кастро
- ФКХудожник
Фелипе
Криаду
- ССМонтажёр
Себастьян
Сепульведа
- САОператор
Серхио
Армстронг
- НДКомпозитор
Николас
Джаар