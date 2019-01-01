Эма: Танец страсти (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Увлеченная уличными танцами маникюрша по имени Эма и ее бойфренд-хореограф Гастон переживают тяжелейший период в отношениях. Усыновленный ими подросток оказался психопатом-пироманьяком, и паре пришлось вернуть его органам опеки. Теперь оба терзаются чувством вины, окончательно потеряв способность к конструктивному диалогу. К чему это приведет?



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