Эма: Танец страсти
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Эма: Танец страсти

Эма: Танец страсти (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Ema
Драмы103 мин18+

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Сюжет

Увлеченная уличными танцами маникюрша по имени Эма и ее бойфренд-хореограф Гастон переживают тяжелейший период в отношениях. Усыновленный ими подросток оказался психопатом-пироманьяком, и паре пришлось вернуть его органам опеки. Теперь оба терзаются чувством вины, окончательно потеряв способность к конструктивному диалогу. К чему это приведет?

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Информация

Страна
Чили
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Эма: Танец страсти»

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