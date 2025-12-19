Элвис (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Алчный музыкальный менеджер берет под крыло талантливого юного певца, которому суждено покорить весь мир. Музыкальный байопик «Элвис» — фильм База Лурмана о короле рок-н-ролла с блистательным дуэтом Остина Батлера и Тома Хэнкса.
Элвис Пресли рос в бедной семье и от жестокости окружающего мира его спасали две вещи: комиксы и музыка. Особенно его увлекали песни афроамериканцев, за что сверстники постоянно издевались над мальчиком. Тем не менее Элвис впитывал манеру исполнения любимых композиций, учился петь, танцевать и играть на гитаре. Годы спустя его выступление по радио слышит музыкальный менеджер Том Паркер, который мечтает о мировой славе. Паркер уговаривает Элвиса доверить ему свою карьеру, и молодой певец достигает невероятного успеха. Однако постепенно становится понятно, что главная мотивация Паркера — собственная выгода, а вовсе не любовь к искусству.
О пути легендарного исполнителя к славе и последующем закате его карьеры расскажет музыкальная драма «Элвис» (2022). Смотреть фильм, номинировавшийся на восемь премий «Оскар», советуем всем, кому нравятся впечатляющие фильмы о жизни знаменитых людей.
- Режиссёр
Баз
Лурман
- Актёр
Остин
Батлер
- Актёр
Том
Хэнкс
- ОДАктриса
Оливия
ДиЙон
- ХТАктриса
Хелен
Томсон
- Актёр
Ричард
Роксбург
- КХАктёр
Келвин
Харрисон мл.
- Актёр
Дэвид
Уэнэм
- Актёр
Коди
Смит-Макфи
- Актёр
Люк
Брейси
- Актёр
Дэйкер
Монтгомери
- ЛФАктёр
Леон
Форд
- ГКАктёр
Гари
Кларк мл.
- ЙАктриса
Йола
- НБАктриса
Наташа
Бассетт
- Актёр
Завьер
Сэмюэл
- КМСценарист
Келли
Марсел
- Сценарист
Баз
Лурман
- СБСценарист
Сэм
Бромелл
- КПСценарист
Крэйг
Пирс
- Продюсер
Гэйл
Берман
- Продюсер
Тоби
Эммерих
- Продюсер
Баз
Лурман
- КМПродюсер
Катрин
Мартин
- КМПродюсер
Кевин
МакКормик
- Продюсер
Патрик
МакКормик
- КВПродюсер
Кортни
Валенти
- ШУПродюсер
Шулер
Уайсс
- ДРХудожник
Дэниэл
Ридер
- КМХудожница
Катрин
Мартин
- ИГХудожник
Иэн
Грейси
- МВМонтажёр
Мэтт
Вилла
- МУОператор
Мэнди
Уокер