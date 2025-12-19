Элвис (фильм, 2022) смотреть онлайн

Алчный музыкальный менеджер берет под крыло талантливого юного певца, которому суждено покорить весь мир. Музыкальный байопик «Элвис» — фильм База Лурмана о короле рок-н-ролла с блистательным дуэтом Остина Батлера и Тома Хэнкса.



Элвис Пресли рос в бедной семье и от жестокости окружающего мира его спасали две вещи: комиксы и музыка. Особенно его увлекали песни афроамериканцев, за что сверстники постоянно издевались над мальчиком. Тем не менее Элвис впитывал манеру исполнения любимых композиций, учился петь, танцевать и играть на гитаре. Годы спустя его выступление по радио слышит музыкальный менеджер Том Паркер, который мечтает о мировой славе. Паркер уговаривает Элвиса доверить ему свою карьеру, и молодой певец достигает невероятного успеха. Однако постепенно становится понятно, что главная мотивация Паркера — собственная выгода, а вовсе не любовь к искусству.



О пути легендарного исполнителя к славе и последующем закате его карьеры расскажет музыкальная драма «Элвис» (2022). Смотреть фильм, номинировавшийся на восемь премий «Оскар», советуем всем, кому нравятся впечатляющие фильмы о жизни знаменитых людей.

