Элвис и Никсон (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Elvis & Nixon
Комедия, Исторический82 мин18+
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О фильме
О чем болтали король рок-н-ролла Элвис Пресли и президент США Ричард Никсон, когда они встретились в Овальном кабинете? Обеспокоенный стремительным распространением в Америке наркомании и социализма, Элвис просит назначить его тайным агентом наркоконтроля.
СтранаСША, Канада
ЖанрКомедия, Исторический, Драма
КачествоSD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ЛДРежиссёр
Лиза
Джонсон
- Актёр
Кевин
Спейси
- Актёр
Майкл
Шеннон
- АПАктёр
Алекс
Петтифер
- Актёр
Джонни
Ноксвил
- Актёр
Колин
Хэнкс
- Актёр
Эван
Питерс
- СФАктриса
Скай
Феррейра
- ТЛАктёр
Трэйси
Леттс
- Актёр
Тейт
Донован
- ЭБАктриса
Эшли
Бенсон
- ДССценарист
Джо
Сагал
- ХССценарист
Ханала
Сагал
- Сценарист
Кэри
Элвес
- Продюсер
Кэри
Элвес
- Продюсер
Кассиан
Элвес
- ХВПродюсер
Холли
Вирсма
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- МУХудожник
Маркус
Уиттман
- СХМонтажёр
Сабина
Хоффман
- МТМонтажёр
Майкл
Тейлор
- ТСОператор
Терри
Стэйси
- ЭШКомпозитор
Эд
Ширмёр