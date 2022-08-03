О чем болтали король рок-н-ролла Элвис Пресли и президент США Ричард Никсон, когда они встретились в Овальном кабинете? Обеспокоенный стремительным распространением в Америке наркомании и социализма, Элвис просит назначить его тайным агентом наркоконтроля.

