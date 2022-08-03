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Элвис и Никсон

Элвис и Никсон (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Elvis & Nixon
Комедия, Исторический82 мин18+

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О фильме

О чем болтали король рок-н-ролла Элвис Пресли и президент США Ричард Никсон, когда они встретились в Овальном кабинете? Обеспокоенный стремительным распространением в Америке наркомании и социализма, Элвис просит назначить его тайным агентом наркоконтроля.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Исторический, Драма
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Элвис и Никсон»