Wink
Детям
Элвин и Бурундуки. Замена|Родители спешат на помощь

Элвин и Бурундуки. Замена|Родители спешат на помощь (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, ALVINNN!!! And the Chipmunks
Мультфильм22 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Главные герои стали подростками. Они будут жить как люди, посещать школу и заводить друзей, попадут не в одну историю и приключение. Неизменным останется лишь пристрастие к музыке и славе, ведь Теодор, Чиппет, Саймон и Элвин по прежнему настоящие рок звeзды.

Страна
США
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Элвин и Бурундуки. Замена|Родители спешат на помощь»