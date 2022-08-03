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Элвин и Бурундуки. Тайная магия Элвина|Пусть победит сильнейший

Элвин и Бурундуки. Тайная магия Элвина|Пусть победит сильнейший (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, ALVINNN!!! And the Chipmunks
Мультфильм, Семейный23 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Главные герои стали подростками. Они будут жить как люди, посещать школу и заводить друзей, попадут не в одну историю и приключение. Неизменным останется лишь пристрастие к музыке и славе, ведь Теодор, Чиппет, Саймон и Элвин по прежнему настоящие рок звeзды.

Страна
США, Индия, Франция
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Музыка
Качество
SD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Элвин и Бурундуки. Тайная магия Элвина|Пусть победит сильнейший»