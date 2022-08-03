Wink
Детям
Элвин и Бурундуки. Любопытный Элвин|Домашняя напасть

Элвин и Бурундуки. Любопытный Элвин|Домашняя напасть (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, ALVINNN!!! And the Chipmunks
Мультфильм, Семейный22 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Новая школа, в которую поступили ребята, стала для них вторым домом, но тем не менее, повороты судьбы не за горами. Козни врагов, испытания дружбой и многое другое...

Страна
США, Индия, Франция
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Музыка
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Элвин и Бурундуки. Любопытный Элвин|Домашняя напасть»