Елки

2010, Елки
Комедия12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

События самой новогодней комедии ЕЛКИ происходят в 11 городах: Калининграде, Казани, Перми, Уфе, Бавлах, Екатеринбурге, Красноярске, Якутске, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Москве. Герои фильма — таксист и поп-дива, бизнесмен и актер, сноубордист и лыжник, студент и пенсионерка, пожарный и директриса, вор и милиционер, гастарбайтер и президент России. Все они оказываются в самый канун Нового года в очень непростой ситуации, выйти из которой им поможет только чудо… или Теория шести рукопожатий, согласно которой каждый человек на земле знает другого через шесть знакомых.

Жанр
Комедия

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Елки»