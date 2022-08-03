События самой новогодней комедии ЕЛКИ происходят в 11 городах: Калининграде, Казани, Перми, Уфе, Бавлах, Екатеринбурге, Красноярске, Якутске, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Москве. Герои фильма — таксист и поп-дива, бизнесмен и актер, сноубордист и лыжник, студент и пенсионерка, пожарный и директриса, вор и милиционер, гастарбайтер и президент России. Все они оказываются в самый канун Нового года в очень непростой ситуации, выйти из которой им поможет только чудо… или Теория шести рукопожатий, согласно которой каждый человек на земле знает другого через шесть знакомых.

