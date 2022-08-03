О фильме
События самой новогодней комедии ЕЛКИ происходят в 11 городах: Калининграде, Казани, Перми, Уфе, Бавлах, Екатеринбурге, Красноярске, Якутске, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Москве. Герои фильма — таксист и поп-дива, бизнесмен и актер, сноубордист и лыжник, студент и пенсионерка, пожарный и директриса, вор и милиционер, гастарбайтер и президент России. Все они оказываются в самый канун Нового года в очень непростой ситуации, выйти из которой им поможет только чудо… или Теория шести рукопожатий, согласно которой каждый человек на земле знает другого через шесть знакомых.
ЖанрКомедия
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Тимур
Бекмамбетов
- Режиссёр
Александр
Войтинский
- Режиссёр
Александр
Андрющенко
- Режиссёр
Ярослав
Чеважевский
- Актёр
Иван
Ургант
- Актёр
Сергей
Светлаков
- СПАктёр
Сергей
Походаев
- Актриса
Алина
Булынко
- Актёр
Артур
Смольянинов (18+, иноагент)
- Актриса
Екатерина
Вилкова
- Актриса
Мария
Порошина
- ДБАктёр
Дато
Бахтадзе
- Актриса
Вера
Брежнева
- Актёр
Никита
Пресняков
- Сценарист
Тимур
Бекмамбетов
- АКСценарист
Андрей
Курейчик
- ДАСценарист
Дмитрий
Алейников
- Сценарист
Олег
Маловичко
- Продюсер
Тимур
Бекмамбетов
- СМПродюсер
Сюзанна
Муазен
- АРПродюсер
Александра
Ремизова
- Продюсер
Ива
Стромилова
- АЗХудожник
Андрей
Золотухин
- ВКХудожник
Владимир
Купцов
- НБМонтажёр
Николай
Булыгин
- СТОператор
Сергей
Трофимов
- ЛКОператор
Леван
Капанадзе
- Композитор
Павел
Есенин