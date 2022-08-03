Эли
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Эли

Эли (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Heli
Драма, Криминал100 мин18+

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О фильме

Когда 12-летняя Эстела влюбляется в полицейского, замешанного в торговле наркотиками, мексиканская семья оказывается втянутой в насилие и жестокость.

Страна
Нидерланды, Мексика, Германия, Франция
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Эли»