Эльф и украденное рождество (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Mission Santa: Yoyo to the rescue
Мультфильм, Семейный6+
О фильме
Эльф Йо-йо с детства мечтал работать на заводе Санты по производству подарков. Но, реализовав свою мечту, он видит, что завод полностью автоматизирован, дух Рождества исчез, а сам Санта отошел от дел и скрывается неизвестно где. Когда злодейка Кибер Скрудж взламывает систему безопасности завода и угрожает сорвать праздник и уничтожить Санту, отважный эльф собирает команду друзей и отправляется на его поиски.
СтранаСША, Германия, Индия
ЖанрСемейный, Мультфильм
КачествоFull HD
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
5.7 IMDb