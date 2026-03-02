Элементарно (фильм, 2023) смотреть онлайн
9.62023, Elemental
Мультфильм, Фэнтези101 мин6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
В Элемент-Сити обитатели огня, воды, земли ивоздуха живут вместе. Усильной ивспыльчивой Эмбер завязывается дружба срасслабленным, плывущим потечению Уэйдом—дружба, которая бросит вызов еёпредставлениям омире вокруг.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Мелодрама, Фэнтези
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ПСРежиссёр
Питер
Сон
- ЛЛАктриса
Леа
Льюис
- МААктёр
Мамуду
Ати
- РДАктёр
Роналдо
Дель Кармен
- ШОАктриса
Шила
Омми
- ВМАктриса
Венди
Маклендон-Кови
- Актриса
Кэтрин
О’Хара
- РЛАктёр
Ронобир
Лахири
- УБАктриса
Уильма
Бонет
- МЯАктёр
Мэттью
Ян Кинг
- ДЛАктёр
Джефф
ЛаПенси
- БМАктёр
Бен
Моррис
- ДААктёр
Джонатан
Адамс
- АКАктриса
Алекс
Кэпп Хорнер
- ПБАктёр
П.Л.
Браун
- ИЭАктёр
Инносент
Экакити
- ДХСценарист
Джон
Хоберг
- ПССценарист
Питер
Сон
- ПДПродюсер
Пит
Доктер
- БНПродюсер
Бекки
Нейман
- СШМонтажёр
Стефен
Шаффер
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман