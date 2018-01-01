Wink
Экзорцизм: Хроники
Актёры и съёмочная группа фильма «Экзорцизм: Хроники»

Режиссёры

Ким Дон-чхоль

Kim Dong-cheol
Режиссёр

Актёры

Нам До-хён

Nam Do-hyeong
АктёрLee Hyeon-am
Чхве Хан

Choi Han
АктёрPark Yoon-gyoo
Чон Ю-джон

Jeong Yoo-jeong
АктрисаJang Joon-hoo
Ким Ён-у

Kim Yeon-woo
АктрисаHyeon Seung-hee

Сценаристы

Ли У-хёк

Lee Woo-hyeok
Сценарист
Ли Дон-ха

Lee Dong-ha
Сценарист

Продюсеры

Хон Сон-хо

Hong Seong-ho
Продюсер

Художники

Пак Ён-гон

Park Yong-geon
Художник