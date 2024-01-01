Фильм Экзорцизм: Хроники

«Экзорцизм: Хроники» (2024) — южнокорейский анимационный хоррор-боевик, поставленный режиссером Ким Дон Чхолем. В основе сюжета лежит одно из самых успешных корейских произведений последних лет — вебтун Toemarok, который собрал рекордные продажи и просмотры. Создатели вдохновлялись реальными пейзажами и архитектурой, чтобы окружение выглядело максимально живым и осязаемым.



История рассказывает о четырех героях, связанных с мистикой и религиозными легендами. Среди них — священник, изгнанный из церкви, девушка с телекинезом, мужчина, потерявший сестру из-за злого духа, и одаренный ребенок, владеющий тайной магией. Вместе они отправляются на первое опасное задание: помочь отцу Парку — врачу, ставшему священником. Его цель — защитить особого ребенка, чья сила может стать как спасением, так и проклятием, если попадет в руки нечистых. На кону не только жизнь мальчика, но и судьба всех героев, которым придется столкнуться с древним злом.



«Экзорцизм: Хроники» смотреть можно в кинотеатрах. Это яркий анимационный фильм с динамичными боевыми сценами и атмосферной озвучкой. Бронируйте билеты на Wink и отправляйтесь в это мистическое приключение.



Экзорцизм: Хроники покупка билетов в кино онлайн