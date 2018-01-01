Wink
Экзорцист Ватикана
Актёры и съёмочная группа фильма «Экзорцист Ватикана»

Режиссёры

Джулиус Эйвери

Julius Avery
Режиссёр

Актёры

Рассел Кроу

Russell Crowe
Актёр
Дэниэл Дзоватто

Daniel Zovatto
Актёр
Александра Эссоу

Alexandra Essoe
Актриса
Франко Неро

Franco Nero
Актёр
Питер ДеСоуза-Фейхони

Peter DeSouza-Feighoney
Актёр
Лорел Марсден

Laurel Marsden
Актриса
Райан О’Грэйди

Ryan O'Grady
Актёр
Санти Байон

Santi Bayón
Актёр
Палома Блойд

Paloma Bloyd
Актриса
Алессандро Груттадауриа

Alessandro Gruttadauria
Актёр
Люк Хоукинс

Luke Hawkins
Актёр
Джорди Колле

Jordi Collet
Актёр
Марк Веласко

Marc Velasco
Актёр
Эдвард Харпер-Джонс

Edward Harper-Jones
Актёр
Мэттью Сим

Matthew Sim
Актёр
Виктор Соле

Victor Solé
Актёр
Том Бонингтон

Tom Bonington
Актёр
Эд Уайт

Ed White
Актёр
Рино Диана

Geno Diana
Актёр
Пабло Рэйбоулд

Pablo Raybould
Актёр
Ральф Айнесон

Ralph Ineson
Актёр
Дерек Кэрролл

Derek Carroll
Актёр

Сценаристы

Майкл Петрони

Michael Petroni
Сценарист

Продюсеры

Даг Белград

Doug Belgrad
Продюсер

Операторы

Халид Мохтасеб

Khalid Mohtaseb
Оператор

Композиторы

Джед Курзель

Jed Kurzel
Композитор