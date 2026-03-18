Эквилибриум (фильм, 2002) смотреть онлайн

В будущем люди лишены возможности выражать эмоции. Это цена, которую человечество платит за устранение из своей жизни войны. Теперь книги, искусство и музыка находятся вне закона, а любое чувство — преступление, наказуемое смертью.



Для приведения в жизнь существующего правила используется принудительное применение лекарства прозиум. Правительственный агент Джон Престон борется с теми, кто нарушает правила. В один прекрасный момент он забывает принять очередную дозу лекарства, и с ним происходит духовное преображение, что приводит его к конфликту не только с режимом, но и с самим собой.

