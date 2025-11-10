Экстрасенс
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Экстрасенс

Экстрасенс (фильм, 1996) смотреть онлайн

1996, Mindbender
Фантастика, Драма18+

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О фильме

Способен ли человек на волшебство? Если он живет не в сказочной стране, а среди нас с вами? Он угадывает мысли на расстоянии, одной силой воли заставляет исчезать различные предметы и чинит давно разбитые часы. Он способен воспламенять взглядом.

Наука не в состоянии объяснить природу этого феномена. Его имя - Ури Геллер. Удивительная история человека, наделенного фантастическими способностями и прошедшего через тяжелые испытания...

Страна
Израиль, США
Жанр
Фантастика, Драма, Биография

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
3.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Экстрасенс»