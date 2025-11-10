Экстрасенс (фильм, 1996) смотреть онлайн
1996, Mindbender
Фантастика, Драма18+
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О фильме
Способен ли человек на волшебство? Если он живет не в сказочной стране, а среди нас с вами? Он угадывает мысли на расстоянии, одной силой воли заставляет исчезать различные предметы и чинит давно разбитые часы. Он способен воспламенять взглядом.
Наука не в состоянии объяснить природу этого феномена. Его имя - Ури Геллер. Удивительная история человека, наделенного фантастическими способностями и прошедшего через тяжелые испытания...
СтранаИзраиль, США
ЖанрФантастика, Драма, Биография
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
3.9 IMDb
- КРРежиссёр
Кен
Рассел
- ИГАктёр
Ишай
Голан
- ТСАктёр
Теренс
Стэмп
- ИААктёр
Идан
Альтерман
- ХБАктриса
Хетти
Бэйнес
- ДФАктриса
Дельфин
Форест
- РЭАктриса
Рэйчел
Элнер
- РТАктёр
Рафи
Табор
- АДАктёр
Авив
Джоэль
- НЭАктриса
Наоми
Экерман
- ДЭАктёр
Джек
Эдалист
- ГААктриса
Гилат
Анкори
- ЭААктёр
Эрез
Атар
- ДБАктриса
Джанет
Барр
- ТБАктриса
Тами
Барак
- ТБАктёр
Томи
Барак
- ДЭАктёр
Джоэль
Экхардт
- ДГАктёр
Дэниэл
Геллер
- УГАктёр
Ури
Геллер
- МГАктёр
Майкл
Гринспен
- СГАктёр
Стив
Гринштейн
- МХАктёр
Моррис
Херман
- ЯХАктриса
Яэль
Хоровиц
- УКАктёр
Ульрих
Коли
- ХЛАктриса
Хелен
Лесник
- ДМАктёр
Дэвид
Милтон Джонс
- НШАктриса
Ница
Шол
- ДШАктриса
Джилья
Штерн
- ШМАктёр
Шон
МакБрайд
- КРСценарист
Кен
Рассел
- ДЭПродюсер
Дорон
Эран
- АДПродюсер
Андре
Джауи
- ДОМонтажёр
Джон
Орланд
- КРМонтажёр
Ксавьер
Расселл
- БККомпозитор
Боб
Кристиансон