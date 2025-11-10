Способен ли человек на волшебство? Если он живет не в сказочной стране, а среди нас с вами? Он угадывает мысли на расстоянии, одной силой воли заставляет исчезать различные предметы и чинит давно разбитые часы. Он способен воспламенять взглядом.



Наука не в состоянии объяснить природу этого феномена. Его имя - Ури Геллер. Удивительная история человека, наделенного фантастическими способностями и прошедшего через тяжелые испытания...

