Экспресс-фитнес, 33 серия (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Короткие 13-минутные уроки под руководством опытных фитнес-инструкторов Олега Лоборева и Натальи Лебедевой. В каждой программе – оригинальный комплекс для определенной группы мышц. Программа позволяет выбрать индивидуальные упражнения для мужчин и женщин любого возраста с разными потребн�остями.



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