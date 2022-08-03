Неортодоксальный профессор, использующий в своей работе спорные методы, и его лучшие ученики проводят серию тестов на молодой пациентке, подводя ее к грани безумия. Эксперимент выходит из-под контроля, и начинают происходить ужасающие мистические явления с необратимыми последствиями.

