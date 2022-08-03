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Эксперимент: Зло

Эксперимент: Зло (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, The Quiet Ones
Ужасы, Триллер94 мин18+

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О фильме

Неортодоксальный профессор, использующий в своей работе спорные методы, и его лучшие ученики проводят серию тестов на молодой пациентке, подводя ее к грани безумия. Эксперимент выходит из-под контроля, и начинают происходить ужасающие мистические явления с необратимыми последствиями.

Страна
Великобритания
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Эксперимент: Зло»