Фильм Ее личный ад
2026, Her Private Hell
Триллер, Драма18+
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О фильме
В футуристическом мегаполисе объявляется Кожаный человек — монстр, рожденный болью и женскими страхами. Он приходит из розового тумана, чтобы убивать девушек. Случайными свидетельницами его последнего преступления становится известная актриса и ее подруга-блогерша. И если раньше девушкам приходилось биться за превосходство друг с другом, то теперь их жизни превращаются в борьбу за выживание, ведь монстр может прийти за каждой. Также в розовый ад отправляется рядовой Кей, который потерял там свою дочь, но неожиданно нашел одну из девушек.
Рейтинг
- Режиссёр
Николас
Виндинг Рефн
- СТАктриса
Софи
Тэтчер
- ГРАктриса
Гавана
Роуз Лю
- Актёр
Дюгрей
Скотт
- СКАктриса
Сиори
Куцуна
- КФАктриса
Кристин
Фросет
- Актёр
Чарльз
Мелтон
- ДКАктёр
Диего
Кальва
- ХНАктёр
Хидэтоси
Нисидзима
- АЯАктриса
Аои
Ямада
- Актёр
Паркер
Сойерс
- ЭДСценарист
Эсти
Джордани
- Сценарист
Николас
Виндинг Рефн
- Продюсер
Николас
Виндинг Рефн
- ПДКомпозитор
Пино
Донаджо