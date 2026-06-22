Фильм Ее личный ад

В футуристическом мегаполисе объявляется Кожаный человек — монстр, рожденный болью и женскими страхами. Он приходит из розового тумана, чтобы убивать девушек. Случайными свидетельницами его последнего преступления становится известная актриса и ее подруга-блогерша. И если раньше девушкам приходилось биться за превосходство друг с другом, то теперь их жизни превращаются в борьбу за выживание, ведь монстр может прийти за каждой. Также в розовый ад отправляется рядовой Кей, который потерял там свою дочь, но неожиданно нашел одну из девушек.

