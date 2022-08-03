Единственный выстрел (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, A Single Shot
Триллер, Драма110 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
История о том, как Джон Мун пошел охотиться на оленя и случайно застрелил молодую женщину, у которой затем он нашел письмо и большую сумму денег. Паническое сокрытие несчастного случая превратилось в бесконечный кошмар.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ДМРежиссёр
Дэвид
М. Розенталь
- Актёр
Сэм
Рокуэлл
- Актёр
Джеффри
Райт
- КРАктриса
Келли
Райлли
- Актёр
Джейсон
Айзекс
- ДААктёр
Джо
Андерсон
- Актриса
Офелия
Ловибонд
- Актёр
Тед
Левайн
- Актёр
Уильям
Х. Мэйси
- ЭСАктриса
Эми
Слоун
- УЭАктёр
У.
Эрл Браун
- Продюсер
Крис
Коэн
- ККПродюсер
Кет
Кьярвал
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- БВХудожница
Беверли
Вовчук
- ЭГОператор
Эдуард
Грау
- АЭКомпозитор
Атли
Эрварссон