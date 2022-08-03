Единственный выстрел
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Единственный выстрел

Единственный выстрел (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, A Single Shot
Триллер, Драма110 мин18+

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О фильме

История о том, как Джон Мун пошел охотиться на оленя и случайно застрелил молодую женщину, у которой затем он нашел письмо и большую сумму денег. Паническое сокрытие несчастного случая превратилось в бесконечный кошмар.

Страна
Великобритания, США, Канада
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.7 IMDb