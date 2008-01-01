Eddie Vedder - Water on the Road (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

В фильме представлены сольные гастрольные выступления Эдди Веддера, которые состоялись 16 и 17 августа 2008 года в театре Уорнера, Вашингтон, округ Колумбия. Концерт был снят Бренданом Кэнти из группы Fugazi и Кристофом Грином. В фильме показано исполнение песни You're True из альбома Ukulele Songs, а также микс из альбомов Pearl Jam и каверы и песни из Into The Wild — сольного альбома Веддера, получившего высокие оценки критиков.



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