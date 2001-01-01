Еда будущего. Что мы будем есть через 20 лет
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Еда будущего. Что мы будем есть через 20 лет

Еда будущего. Что мы будем есть через 20 лет (фильм, 2001) смотреть онлайн

7.32001, Еда будущего. Что мы будем есть через 20 лет
Документальный44 мин18+
Фильм в подписке «Wink»

О фильме

Человечество сегодня производит больше еды, чем когда-либо в истории. Из-за перепроизводства богатые страны каждый день выбрасывают сотни тонн абсолютно свежих продуктов. В это же время больше миллиарда человек в бедных регионах по-прежнему страдают от голода.

По прогнозам многих учёных уже через 20 лет, когда население Земли увеличится до девяти миллиардов, голод станет главной проблемой человечества. А еда — самым ценным ресурсом, «нефтью будущего».

Что же мы будем есть в тридцатых годах 21 века?

Еда будущего смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
44 мин / 00:44

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