Еда будущего. Что мы будем есть через 20 лет (фильм, 2001) смотреть онлайн

Человечество сегодня производит больше еды, чем когда-либо в истории. Из-за перепроизводства богатые страны каждый день выбрасывают сотни тонн абсолютно свежих продуктов. В это же время больше миллиарда человек в бедных регионах по-прежнему страдают от голода.



По прогнозам многих учёных уже через 20 лет, когда население Земли увеличится до девяти миллиардов, голод станет главной проблемой человечества. А еда — самым ценным ресурсом, «нефтью будущего».



Что же мы будем есть в тридцатых годах 21 века?



Еда будущего смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.