Еда будущего. Что мы будем есть через 20 лет (фильм, 2001) смотреть онлайн
7.32001, Еда будущего. Что мы будем есть через 20 лет
Документальный44 мин18+
Фильм в подписке «Wink»
О фильме
Человечество сегодня производит больше еды, чем когда-либо в истории. Из-за перепроизводства богатые страны каждый день выбрасывают сотни тонн абсолютно свежих продуктов. В это же время больше миллиарда человек в бедных регионах по-прежнему страдают от голода.
По прогнозам многих учёных уже через 20 лет, когда население Земли увеличится до девяти миллиардов, голод станет главной проблемой человечества. А еда — самым ценным ресурсом, «нефтью будущего».
Что же мы будем есть в тридцатых годах 21 века?
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