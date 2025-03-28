Комедийный хоррор«Эбигейл»—это история жертвы похищения, которая оборачивается кошмаром для самих похитителей. Фильм отпродюсеров«Яиду искать»и«Крик 6»расскажет ободной очень плохой девочке такое, что отвида танцоров в пачке и пуантахувас еще долго будет дергаться глаз.



Юную балерину Эбигейл похищают шестеро опытных преступников. Импоручили охранять девочку втечение суток, после чего каждый получит по7миллионов долларов. Внезапно выясняется, что похитили они злобную вампиршу, которая заблокировала все выходы издома исобирается устроить злоумышленникам кровавую баню. При этом наЭбигейл недействуют традиционные средства борьбы свампирами, такие как чеснок, аскорость ееперемещения непозволяет использовать иосиновый кол. Остается надежда только насолнечный свет. Дело замалым—непозволить вампирше перекусать всех, докого она доберется, прежде чем наступит утро.



Смотреть«Эбигейл»стоит тем, кто ценит вхоррорах комедийный компонент, динамичность сюжета, фонтаны крови иготическую эстетику вдухе фильмов оДракуле.

