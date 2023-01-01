Earth, Wind & Fire - Live in Tokyo (фильм, 1990) смотреть онлайн

Сюжет

Earth, Wind & Fire - одна из наиболее энергичных, изобретательных и успешных групп, играющих в стиле фанк, которые появились в семидесятых годах. Данный концерт запечатлел выступление коллектива и его лидера Maurice White на сцене в Японии в 1990 году во время последнего тура, который Maurice провел с группой п�осле выпуска альбома «Heritage». Это необычайно зрелищное представление включает все самые любимые песни группы.



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