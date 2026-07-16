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Фильмы
Джуманджи: Темный уровень
Актёры и съёмочная группа фильма «Джуманджи: Темный уровень»

Актёры и съёмочная группа фильма «Джуманджи: Темный уровень»

Режиссёры

Чанатхип Вонгполтри

Чанатхип Вонгполтри

Chanathip Wongpoltree
Режиссёр

Актёры

Вин Сакулсаенгпрапха

Вин Сакулсаенгпрапха

Win Sakulsaengprapha
Актёр
Ниннара Буннитипайсит

Ниннара Буннитипайсит

Neennara Boonnithipaisit
Актриса
Панисара Рикулсуракан

Панисара Рикулсуракан

Panisara Rikulsurakan
Актриса

Сценаристы

Пхуванит Пхолди

Пхуванит Пхолди

Phuwanit Pholdee
Сценарист

Монтажёры

Абхисит Вонгваитракарн

Абхисит Вонгваитракарн

Abhisit Wongwaitrakarn
Монтажёр