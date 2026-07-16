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Wink
Фильмы
Джуманджи: Темный уровень
Актёры и съёмочная группа фильма «Джуманджи: Темный уровень»
Актёры и съёмочная группа фильма «Джуманджи: Темный уровень»
Режиссёры
Чанатхип Вонгполтри
Chanathip Wongpoltree
Режиссёр
Актёры
Вин Сакулсаенгпрапха
Win Sakulsaengprapha
Актёр
Ниннара Буннитипайсит
Neennara Boonnithipaisit
Актриса
Панисара Рикулсуракан
Panisara Rikulsurakan
Актриса
Сценаристы
Пхуванит Пхолди
Phuwanit Pholdee
Сценарист
Монтажёры
Абхисит Вонгваитракарн
Abhisit Wongwaitrakarn
Монтажёр