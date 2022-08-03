Джордж Харрисон: Жизнь в материальном мире (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, George Harrison: Living in the Material World
Документальный, Концерты200 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Нарезка архивных материалов и интервью родных, близких, друзей и коллег Джорджа Харрисона. Фильм рассказывает историю его жизни и повествует о том, как духовные поиски стали важной ее частью.
СтранаСША
ЖанрКонцерты, Документальный
КачествоSD
Время200 мин / 03:20
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb
- Режиссёр
Мартин
Скорсезе
- ДХАктёр
Джордж
Харрисон
- ГХАктёр
Гарри
Харрисон
- ПХАктёр
Питер
Харрисон
- ПМАктёр
Пол
Маккартни
- КФАктёр
Клаус
Форман
- АКАктриса
Астрид
Кирчхерр
- ССАктёр
Стюарт
Сатклифф
- РСАктёр
Ринго
Старр
- ДЛАктёр
Джон
Леннон
- ОХПродюсер
Оливия
Харрисон
- Продюсер
Мартин
Скорсезе
- НСПродюсер
Найджел
Синклер
- МБПродюсер
Маргарет
Бодд
- РРОператор
Роберт
Ричардсон