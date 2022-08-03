Wink
Джордж Харрисон: Жизнь в материальном мире

Джордж Харрисон: Жизнь в материальном мире (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, George Harrison: Living in the Material World
Документальный, Концерты200 мин18+

О фильме

Нарезка архивных материалов и интервью родных, близких, друзей и коллег Джорджа Харрисона. Фильм рассказывает историю его жизни и повествует о том, как духовные поиски стали важной ее частью.

Страна
США
Жанр
Концерты, Документальный
Качество
SD
Время
200 мин / 03:20

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb