2019, Jordan Gill vs Emmanuel Dominguez
Спортивный18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
Джордан Гилл vs Эммануэль Домингес (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Джордан Гилл переживает лучший период карьеры. Недавно он стал чемпионом Британского содружества в полулегком весе, а несколько месяцев спустя получил возможность завоевать вакантный титул WBA International. Победа Эммануэля Домингеса станет большой сенсацией, ведь мексиканцу не привыкать проигрывать – уже семь раз такое было. Неужели все сложится так легко для Гилла?