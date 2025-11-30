Джордан Гилл vs Эммануэль Домингес (фильм, 2019) смотреть онлайн

Джордан Гилл переживает лучший период карьеры. Недавно он стал чемпионом Британского содружества в полулегком весе, а несколько месяцев спустя получил возможность завоевать вакантный титул WBA International. Победа Эммануэля Домингеса станет большой сенсацией, ведь мексиканцу не привыкать проигрывать – уже семь раз такое было. Неужели все сложится так легко для Гилла?

