Актёры и съёмочная группа фильма «Джонни»

Режиссёры

Паван Кальян

Pawan Kalyan
Режиссёр

Актёры

Маллихарджунарао

Mallikharjunarao
АктёрLingam
М.С. Нараяна

M.S. Narayana
Актёр
Мохаммад Али

Mohammad Ali
Актёр
Рагхуваран

Raghuvaran
Актёр
Гитха

Geetha
Актриса
Брахмаджи

Brahmaji
Актёр
Рену Десаи

Renu Desai
АктрисаGitanjali
Хэриш Пай

Harish Pai
Актёр
Лиллет Дюбей

Lillete Dubey
Актриса
Паван Кальян

Pawan Kalyan
АктёрJohny

Сценаристы

Паван Кальян

Pawan Kalyan
Сценарист

Продюсеры

Аллу Аравинд

Allu Aravind
Продюсер

Художники

Ананд Сай

Anand Sai
Художник
Рену Десаи

Renu Desai
Художница

Монтажёры

Юсуф Кхан

Yusuf Khan
Монтажёр

Композиторы

Рамана Гогула

Ramana Gogula
Композитор