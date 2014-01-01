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Джон Дэй

Джон Дэй (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, John Day
Драмы123 мин18+

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Сюжет

Отец погибшей девочки Джон Дэй является менеджером банка, который через два года после несчастного случая грабят, а его самого делают заложником, требуя отдать из сейфа секретную папку. При этом его жена Мария получает от одного из бандитов удар по голове, после чего она впадает в кому.

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Информация

Страна
Индия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джон Дэй»

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