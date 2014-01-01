Джон Дэй (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Отец погибшей девочки Джон Дэй является менеджером банка, который через два года после несчастного случая грабят, а его самого делают заложником, требуя отдать из сейфа секретную папку. При этом его жена Мария получает от одного из бандитов удар по голове, после чего она впадает в кому.



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