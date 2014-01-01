Джон Дэй (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, John Day
Драмы123 мин18+
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Сюжет
Отец погибшей девочки Джон Дэй является менеджером банка, который через два года после несчастного случая грабят, а его самого делают заложником, требуя отдать из сейфа секретную папку. При этом его жена Мария получает от одного из бандитов удар по голове, после чего она впадает в кому.
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Рейтинг
5.6 IMDb
- НШАктёр
Насируддин
Шах
- РХАктёр
Рандип
Худа
- ЕКАктриса
Е�лена
Казан
- ШПАктриса
Шерназ
Патель
- ШСАктёр
Шарат
Саксена
- ВШАктёр
Випин
Шарма
- МДАктёр
Макаранд
Дешпанде
- КДАктёр
Кенет
Десаи
- ППАктёр
Прамод
Патхак
- СЧАктёр
Сукхвиндер
Чахал
- ДЛАктёр
Динеш
Ламба
- БДАктёр
Бхарат
Дабхолкар
- ДШАктёр
Дипак
Ширке
- ТБАктёр
Таран
Баджадж
- ХЧАктёр
Харш
Чхая
- ДДАктёр
Дивакар
Дхаяни
- АДАктёр
Анант
Джог
- АНАктёр
Анант
Нараян Махадеван
- СПАктёр
Сушил
Пандеу
- КШАктёр
К.С.
Шанкар
- РСАктёр
Рави
Сингх
- ДСАктёр
Дензил
Смит
- ККСценарист
Картик
Кришнан
- КАПродюсер
К.
Азиф