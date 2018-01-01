Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Джокер»

Режиссёры

Петер Патцак

Peter Patzak
Режиссёр

Актёры

Йоахим Дитмар Муес

Joachim Dietmar Mues
АктёрSalz
Андраш Кенчель

Andras Cönczöl
АктёрKouba
Массимо Гини

Massimo Ghini
АктёрToni Blach
Бернар Фрейд

Bernard Freyd
АктёрMario Santini
Марквард Бом

Marquard Bohm
АктёрPfeffer

Сценаристы

Джонатан Кэрролл

Jonathan Carroll
Сценарист
Петер Патцак

Peter Patzak
Сценарист
Мортимер Эллис

Mortimer Ellis
Сценарист

Продюсеры

Хорст Хехлер

Horst Hächler
Продюсер
Карл Шпис

Karl Spiehs
Продюсер

Художники

Катя Бейма

Katja Beima
Художница
Тобиас Зимзен

Tobias Siemsen
Художник
Хайди Мелинк

Heidi Melinc
Художница
Геральд Дамовски

Gerald Damovsky
Художник

Монтажёры

Мишу Хаттер

Michou Hutter
Монтажёр

Композиторы

Петер Мафай

Peter Maffay
Композитор
Тони Кэри

Tony Carey
Композитор
Фрэнк Диез

Frank Diez
Композитор