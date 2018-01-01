Джокер (фильм, 1987) смотреть онлайн
1987, Der Joker
Триллер, Драма18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Полицейский Ян Богдан идет по следу неуловимого убийцы, истребляющего главарей наркомафии. Но в тот момент, когда он оказывается близок к цели, Ян случайно попадает в эпицентр бандитских разборок, получив тяжелые ранения после взрыва в ресторане, принадлежавшего отцу его девушки.
Джокер смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ППРежиссёр
Петер
Патцак
- ЙДАктёр
Йоахим
Дитмар Муес
- АКАктёр
Андраш
Кенчель
- МГАктёр
Массимо
Гини
- БФАктёр
Бернар
Фрейд
- МБАктёр
Марквард
Бом
- ДКСценарист
Джонатан
Кэрролл
- ППСценарист
Петер
Патцак
- МЭСценарист
Мортимер
Эллис
- ХХПродюсер
Хорст
Хехлер
- КШПродюсер
Карл
Шпис
- КБХудожница
Катя
Бейма
- ТЗХудожник
Тобиас
Зимзен
- ХМХудожница
Хайди
Мелинк
- ГДХудожник
Геральд
Дамовски
- МХМонтажёр
Мишу
Хаттер
- ПМКомпозитор
Петер
Мафай
- ТККомпозитор
Тони
Кэри
- ФДКомпозитор
Фрэнк
Диез