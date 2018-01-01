Джокер
Wink
Фильмы
Джокер

Джокер (фильм, 1987) смотреть онлайн

1987, Der Joker
Триллер, Драма18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Полицейский Ян Богдан идет по следу неуловимого убийцы, истребляющего главарей наркомафии. Но в тот момент, когда он оказывается близок к цели, Ян случайно попадает в эпицентр бандитских разборок, получив тяжелые ранения после взрыва в ресторане, принадлежавшего отцу его девушки.

Джокер смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Германия
Жанр
Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Джокер»