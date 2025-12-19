Джокер: Безумие на двоих (фильм, 2024) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Мир жаждет увидеть маску анархиста, но на сцене — лишь травмированный человек, вынужденный снова сыграть чудовище, чтобы кто-то его услышал. «Джокер: Безумие на двоих» — фильм 2024 года о ловушке, в которую попадает иконоборец, возведенный толпой в культ.
Варварская расправа над телеведущим привела Артура Флека в лечебницу «Аркхем». Пока он апатично глотает таблетки, город сходит с ума, рисуя на стенах улыбку своего нового кумира-убийцы. Спасительной соломинкой становится встреча с Ли — такой же сбрендившей душой, которая видит в нем не жалкую жертву, а легендарного Джокера. Она внушает Артуру мысли о побеге и свободе, разжигая забытые чувства. Но цена этой свободы — полное и окончательное перевоплощение в того самого монстра, которого от него все ждут. Их бегство оборачивается мрачным мюзиклом, где песни звучат нарочито фальшиво и грубо, а иллюзия любви лишь подчеркивает всеобщую обреченность. И когда общество, сломавшее человека, требует от него зрелищ, ответ может оказаться последней и самой страшной шуткой.
Виртуозный и мучительный дуэт Хоакина Феникса и Леди Гаги, где один договаривает недосказанное в первой части, а другая играет холодную манипуляторшу, ждет вас в фильме «Джокер: Безумие на двоих». Смотреть это кино стоит, чтобы погрузиться в мастерски созданный, душный и безнадежный мир, который работает как грозная отповедь всем, кто романтизировал насилие.
Рейтинг
- Режиссёр
Тодд
Филлипс
- Актёр
Хоакин
Феникс
- Актриса
Леди
Гага
- Актёр
Брендан
Глисон
- Актриса
Кэтрин
Кинер
- ЗБАктриса
Зази
Битц
- Актёр
Стив
Куган
- ГЛАктёр
Гарри
Лоути
- ЛГАктёр
Ли
Гилл
- КЛАктёр
Кен
Люн
- ДЛАктёр
Джейкоб
Лофленд
- Актёр
Билл
Смитрович
- ШВАктриса
Шэрон
Вашингтон
- АТАктёр
Альфред
Томпсон
- ГДАктёр
Грегг
Дэниэл
- СССценарист
Скотт
Сильвер
- Сценарист
Тодд
Филлипс
- БКСценарист
Боб
Кейн
- БФСценарист
Билл
Фингер
- ДРСценарист
Джерри
Робинсон
- ПДСценарист
Пол
Дини
- БВСценарист
Брюс
В. Тимм
- ДГПродюсер
Джеймс
Ганн
- Продюсер
Питер
Сафран
- МФПродюсер
Марк
Фридберг
- ДГПродюсер
Джозеф
Гарнер
- Продюсер
Тодд
Филлипс
- МБХудожник
Марк
Бриджес
- МФХудожник
Марк
Фридберг
- ДМХудожник
Дэвид
Мейер
- АФХудожница
Арианна
Филлипс
- КОХудожница
Карен
О’Хара
- ДГМонтажёр
Джефф
Грот
- ЛШОператор
Лоуренс
Шер
- ХГКомпозитор
Хильдур
Гуднадоуттир