История приключений очаровательного и бесстрашного пса по кличке Джок — самого младшего и, как оказалось, самого слабого из своих братьев и сестер. Его ждут удивительные приключения и невероятные испытания. Он станет сильным и отважным, храбрым и преданным — лучшим другом для своего юного хозяина.

