Джимми Хендрикс (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Джимми Хендрикс
Драмы, Концерты117 мин18+
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Сюжет
Середина 1960-х, неизвестный музыкант Джими Хендрикс со своей группой выступает в одном из клубов Нью-Йорка. Линда, подружка Кита Ричардса из Rolling Stones, покорена его талантом. Она страстно влюбляется в Джими и дарит ему билет в мир большой музыки и всемирной славы.
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Информация
СтранаВеликобритания, США, Ирландия
КачествоSD
ЖанрыКонцерты, Драмы
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Джон
Ридли
- АБАктёр
Андре
Бенджамин
- Актриса
Хейли
Этвелл
- Актриса
Имоджен
Путс
- РНАктриса
Рут
Негга
- ЭБАктёр
Эндрю
Бакли
- Актёр
Эдриан
Лестер
- ОБАктёр
Оливер
Беннетт
- ТДАктёр
Том
Данли
- КЭАктриса
Клэр-Хоуп
Эшити
- ДЮАктриса
Джейд
Юрелл
- Сценарист
Джон
Ридли
- ДБПродюсер
Дэнни
Брэмсон
- БФПродюсер
Брэндон
Фриман
- ХКМонтажёр
Хэнк
Коруин
- КГМонтажёр
Крис
Гилл
- ТФОператор
Тим
Флеминг
- ДБКомпозитор
Дэнни
Брэмсон
- УУКомпозитор
Уодди
Уоктел