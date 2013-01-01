Джимми Хендрикс (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Середина 1960-х, неизвестный музыкант Джими Хендрикс со своей группой выступает в одном из клубов Нью-Йорка. Линда, подружка Кита Ричардса из Rolling Stones, покорена его талантом. Она страстно влюбляется в Джими и дарит ему билет в мир большой музыки и всемирной славы.



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