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Джимми Хендрикс

Джимми Хендрикс (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Джимми Хендрикс
Драмы, Концерты117 мин18+

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Сюжет

Середина 1960-х, неизвестный музыкант Джими Хендрикс со своей группой выступает в одном из клубов Нью-Йорка. Линда, подружка Кита Ричардса из Rolling Stones, покорена его талантом. Она страстно влюбляется в Джими и дарит ему билет в мир большой музыки и всемирной славы.

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Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джимми Хендрикс»

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