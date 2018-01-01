Wink
Джейн Эйр
Актёры и съёмочная группа фильма «Джейн Эйр»

Режиссёры

Роберт Стивенсон

Robert Stevenson
Режиссёр

Актёры

Сара Оллгуд

Sara Allgood
АктрисаBessie
Джон Саттон

John Sutton
АктёрDr. Rivers
Эдит Баррет

Edith Barrett
АктрисаMrs. Fairfax
Генри Дэниелл

Henry Daniell
АктёрHenry Brocklehurst
Орсон Уэллс

Orson Welles
АктёрEdward Rochester

Сценаристы

Роберт Стивенсон

Robert Stevenson
Сценарист
Олдос Хаксли

Aldous Huxley
Сценарист
Джон Хаусмен

John Houseman
Сценарист
Шарлотта Бронте

Charlotte Brontë
Сценарист

Продюсеры

Кеннет МакГовэн

Kenneth Macgowan
Продюсер
Уильям Гетц

William Goetz
Продюсер
Орсон Уэллс

Orson Welles
Продюсер

Художники

Уиард Инен

Wiard Ihnen
Художник
Томас Литтл

Thomas Little
Художник

Монтажёры

Уолтер Томпсон

Walter Thompson
Монтажёр

Композиторы

Бернард Херрман

Bernard Herrmann
Композитор