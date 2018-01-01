Фильм Джейн Эйр

О фильме
Джейн Эйр, девушка-сирота, получает работу гувернантки в поместье Эдварда Рочестера. Она дает уроки дочери хозяина дома, на которых иногда присутствует и он сам.
Эдвард старше Джейн на двадцать лет, но внезапно вспыхнувшее взаимное чувство влечет их друг к другу. Джейн Эйр и мистер Рочестер решают пожениться. Став невестой, Джейн испытывает небывалое счастье, несмотря на то, что её жених - человек беспокойный и загадочный.
Близок назначенный день свадьбы и приглашены гости, но открывается страшная тайна семьи Эдварда Рочестера и все рушится...
- РСРежиссёр
Роберт
Стивенсон
- СОАктриса
Сара
Оллгуд
- ДСАктёр
Джон
Саттон
- ЭБАктриса
Эдит
Баррет
- ГДАктёр
Генри
Дэниелл
- ОУАктёр
Орсон
Уэллс
- РССценарист
Роберт
Стивенсон
- ОХСценарист
Олдос
Хаксли
- ДХСценарист
Джон
Хаусмен
- ШБСценарист
Шарлотта
Бронте
- КМПродюсер
Кеннет
МакГовэн
- УГПродюсер
Уильям
Гетц
- ОУПродюсер
Орсон
Уэллс
- УИХудожник
Уиард
Инен
- ТЛХудожник
Томас
Литтл
- УТМонтажёр
Уолтер
Томпсон
- БХКомпозитор
Бернард
Херрман