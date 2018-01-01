Джейн Эйр
Джейн Эйр

Фильм Джейн Эйр

1943, Jane Eyre
Драма, Мелодрама0+
О фильме

Джейн Эйр, девушка-сирота, получает работу гувернантки в поместье Эдварда Рочестера. Она дает уроки дочери хозяина дома, на которых иногда присутствует и он сам.

Эдвард старше Джейн на двадцать лет, но внезапно вспыхнувшее взаимное чувство влечет их друг к другу. Джейн Эйр и мистер Рочестер решают пожениться. Став невестой, Джейн испытывает небывалое счастье, несмотря на то, что её жених - человек беспокойный и загадочный.

Близок назначенный день свадьбы и приглашены гости, но открывается страшная тайна семьи Эдварда Рочестера и все рушится...

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Джейн Эйр»