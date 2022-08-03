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Джесси Cтоун: Тайны Парадиза

Джесси Cтоун: Тайны Парадиза (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Jesse Stone: Lost in Paradise
Драма, Криминал85 мин18+

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О фильме

Джесси Стоун, начальник полиции небольшого городка Парадиз, решает помочь полиции Бостона разобраться с серией тяжких преступлений убийцы-маньяка. Он начинает собственное расследование запутанного дела, вновь натыкаясь на темные тайны Парадиза.

Страна
США, Канада
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джесси Cтоун: Тайны Парадиза»