Джесси Cтоун: Тайны Парадиза (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Jesse Stone: Lost in Paradise
Драма, Криминал85 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Джесси Стоун, начальник полиции небольшого городка Парадиз, решает помочь полиции Бостона разобраться с серией тяжких преступлений убийцы-маньяка. Он начинает собственное расследование запутанного дела, вновь натыкаясь на темные тайны Парадиза.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
7.3 IMDb
- РХРежиссёр
Роберт
Хармон
- ТСАктёр
Том
Селлек
- КСАктёр
Кол
Саддаф
- Актриса
Глория
Рубен
- ЛХАктриса
Лесли
Хоуп
- Актёр
Уильям
Сэдлер
- АРАктриса
Амелия
Роуз Блэр
- АКАктёр
Алекс
Картер
- Актриса
Маккензи
Фой
- Актёр
Ал
Сапиенца
- КСАктриса
Керри
Смит
- МБСценарист
Майкл
Брэндмэн
- ТССценарист
Том
Селлек
- МБПродюсер
Майкл
Брэндмэн
- ТСПродюсер
Том
Селлек
- ДКХудожник
Джейсон
Кларк
- ДГОператор
Дэвид
Гриббл
- ДБКомпозитор
Джефф
Бил