Джентльмены удачи
Актёры и съёмочная группа фильма «Джентльмены удачи»

Режиссёры

Майкл МакКарти

Michael MacCarthy
Режиссёр

Актёры

Майкл Нури

Michael Nouri
АктёрJuan Luis Ferreira
Ли Ван Клиф

Lee Van Cleef
АктёрSergio Danielo Christophoro
Шон Уэзерли

Shawn Weatherly
АктрисаPetra Christopher (Peter)
Крэйг Гарднер

Craig Gardner
АктёрHH (Henry Horatio Christopher)
Лиз Торрес

Liz Torres
АктрисаBig Rosa
Рассел Савадье

Russel Savadier
АктёрMiguel
Тони Капрари

Tony Caprari
АктёрChief Priest / Eavesdropper (в титрах: Toni Caprari)
Джо Рибейро

Joseph Ribeiro
АктёрPolice Inspector (в титрах: Joe Ribiero)
Надя Билчик

Nadia Bilchik
АктрисаIsobella
Нобби Кларк

Nobby Clark
АктёрSpur McGuigan
Клаудия Уди

Claudia Udy
АктрисаMarissa
Дэни Фогс

Danie Voges
АктёрGomez
Кеннет Хендел

Kenneth Hendel
АктёрLoony Professor
Чарльз Кинсман

Charles Kinsman
АктёрNunzio
Майкл Фишер

Michael Fisher
АктёрMr. Forstman
Стюарт Паркер

Stuart Parker
АктёрProspector
Памела Перри

Pamela Perry
АктрисаMrs. Christopher
Питер Тобин

Peter Tobin
АктёрBoardroom Man
Джон Лесли

John Lesley
АктёрBoardroom Man
Патрик Листер

Patrick Lyster
АктёрBoardroom Man (в титрах: Paddy Lyster)
Том Хоскинс

Tom Hoskins
АктёрJim Haines
Гари Форд

Gary Ford
АктёрBank Manager
Мартин Джеймс

Martin James
АктёрClockston
Энтони Уилсон

Anthony Wilson
АктёрBarman
Алан Пирс

Alan Pierce
Актёр

Сценаристы

Майкл МакКарти

Michael MacCarthy
Сценарист
Шелдон Келлер

Sheldon Keller
Сценарист

Продюсеры

Эдгар Болд

Edgar Bold
Продюсер
Майкл МакКарти

Michael MacCarthy
Продюсер
Дэвид Эрвин

David Erwin
Продюсер

Композиторы

Колин Шапиро

Colin Shapiro
Композитор
Марк Холланд

Mark Holland
Композитор
Бэрри Беккер

Barry Bekker
Композитор