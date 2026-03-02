Джекпот! (фильм, 2024) смотреть онлайн

Джекпот!
2024, Jackpot!
Боевик, Комедия106 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В 2026 году вразгар Великой депрессии правительство начинает проводить вКалифорнии Большую лотерею. Законным победителем считается обладатель выигрышного билета илилюбой, ктоубьёт егодо заката безиспользования стрелкового оружия.
2030 год. ВЛос-Анджелес накастинг приезжает начинающая актриса Кэти, которая сразу попадает вчереду несамых приятных событий. Когда жек нейв руки случайно попадает выигрышный лотерейный билет спризом в3,6 миллиарда долларов, весь город бросается впогоню задевушкой сединственной целью—убить её изавладеть билетом.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Боевик
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.8 IMDb

