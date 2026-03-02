Джекпот! (фильм, 2024) смотреть онлайн
2024, Jackpot!
Боевик, Комедия106 мин18+
О фильме
В 2026 году вразгар Великой депрессии правительство начинает проводить вКалифорнии Большую лотерею. Законным победителем считается обладатель выигрышного билета илилюбой, ктоубьёт егодо заката безиспользования стрелкового оружия.
2030 год. ВЛос-Анджелес накастинг приезжает начинающая актриса Кэти, которая сразу попадает вчереду несамых приятных событий. Когда жек нейв руки случайно попадает выигрышный лотерейный билет спризом в3,6 миллиарда долларов, весь город бросается впогоню задевушкой сединственной целью—убить её изавладеть билетом.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик
Время106 мин / 01:46
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Пол
Фиг
- ААктриса
Аквафина
- ДСАктёр
Джон
Сина
- СЛАктёр
Симу
Лю
- АМАктриса
Айден
Майэри
- Актёр
Машин
Ган Келли
- ДУАктёр
Дональд
Уоткинс
- Актёр
Шонн
Уильям Скотт
- БЭАктриса
Бекки
Энн Бейкер
- СААктёр
Сэм
Асгари
- МХАктёр
Мюррэй
Хилл
- МГАктриса
Мэриэн
Грин
- ДКАктёр
Дэвид
Конк
- ДДАктёр
Джош
Диого
- РСАктриса
Розанна
Скотто
- ДдАктриса
Долли
де Леон
- КМАктёр
Коннор
МакКаллаг
- ШМАктриса
Шеннон
Мэйерс
- БЭАктёр
Брайан
Эштон Смит
- АРАктёр
Адам
Рэй
- МГАктриса
Моник
Гэндертон
- ШСАктёр
Шон
Салливан
- РХАктёр
Рэбон
Хатчерсон
- ТКАктриса
Тереза
Кук
- ЛКАктриса
Лиза
Катара
- МСАктёр
Мэтью
Сейден
- ЧХАктриса
Челси
Холмс
- ВКАктриса
Ванесса
Катер
- СРАктриса
Стелла
Реймер
- ТОАктриса
Тейлор
Ортега
- КРАктёр
Крис
Ромрелл
- МЛАктёр
Мэтт
ЛаБорд
- НХАктёр
Нэйт
Хитпас
- ТБАктёр
Трой
Батлер
- ИФАктриса
Изабель
Фретхайм
- СААктриса
С.С.
Айс
- Продюсер
Пол
Фиг
- ДКПродюсер
Джеффри
Киршенбаум
- ДСПродюсер
Джон
Сина
- БУМонтажёр
Брент
Уайт
- ДШОператор
Джон
Шварцман
- ТШКомпозитор
Теодор
Шапиро