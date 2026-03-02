Джекпот! (фильм, 2024) смотреть онлайн

В 2026 году вразгар Великой депрессии правительство начинает проводить вКалифорнии Большую лотерею. Законным победителем считается обладатель выигрышного билета илилюбой, ктоубьёт егодо заката безиспользования стрелкового оружия.

2030 год. ВЛос-Анджелес накастинг приезжает начинающая актриса Кэти, которая сразу попадает вчереду несамых приятных событий. Когда жек нейв руки случайно попадает выигрышный лотерейный билет спризом в3,6 миллиарда долларов, весь город бросается впогоню задевушкой сединственной целью—убить её изавладеть билетом.

