Детям
Джек и бобовый стебель
Актёры и съёмочная группа фильма «Джек и бобовый стебель»

Режиссёры

Гэри Дж. Танниклифф

Gary J. Tunnicliffe
Режиссёр

Актёры

Колин Форд

Colin Ford
АктёрJack
Хлоя Грейс Морец

Chloë Grace Moretz
АктрисаDamsel in Distress / Jillian (в титрах: Chloe Grace Moretz)
Кристофер Ллойд

Christopher Lloyd
АктёрHeadmaster
Адер Тишлер

Adair Tishler
АктрисаRapunzel
Билли Ангер

William Brent
АктёрPrince Charming (в титрах: Billy Unger)
Эмили Роуз Эверхард

Emily Rose Everhard
АктрисаRed Riding Hood (в титрах: Emily Everhard)
Сэди Эбейер-Дейст

Sadie Eve
АктрисаSleeping Beauty (в титрах: Sadie Ebeyer-Deist)
Виктория Атилано

Victoria Atilano
АктрисаUgly Step Sister
Аталая Атилано

Atalaya Atilano
АктрисаMean Step Sister
Энтони Скиллмэн

Anthony Skillman
АктёрHansel

Сценаристы

Флип Коблер

Flip Kobler
Сценарист

Продюсеры

Гэри Дж. Танниклифф

Gary J. Tunnicliffe
Продюсер
Гари Депью

Gary DePew
Продюсер

Монтажёры

Эндрю Коэн

Andrew Cohen
Монтажёр

Операторы

Брайан Боф

Brian Baugh
Оператор

Композиторы

Рэнди Миллер

Randy Miller
Композитор