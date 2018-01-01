Актёры и съёмочная группа фильма «Джек и бобовый стебель»

WinkДетямДжек и бобовый стебельАктёры и съёмочная группа фильма «Джек и бобовый стебель»
Актёры
АктёрJack
Колин ФордColin Ford
АктрисаDamsel in Distress / Jillian (в титрах: Chloe Grace Moretz)
Хлоя Грейс МорецChloë Grace Moretz
АктёрHeadmaster
Кристофер ЛлойдChristopher Lloyd
АктрисаRapunzel
Адер ТишлерAdair Tishler
АктёрPrince Charming (в титрах: Billy Unger)
Билли АнгерWilliam Brent
АктрисаRed Riding Hood (в титрах: Emily Everhard)
Эмили Роуз ЭверхардEmily Rose Everhard
АктрисаSleeping Beauty (в титрах: Sadie Ebeyer-Deist)
Сэди Эбейер-ДейстSadie Eve
АктрисаUgly Step Sister
Виктория АтиланоVictoria Atilano
АктрисаMean Step Sister
Аталая АтиланоAtalaya Atilano
АктёрHansel